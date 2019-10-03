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Шейдаев вызван в сборную Азербайджана

12:57
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Нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев получил вызов в сборную Азербайджана. Его команду ждет товарищеский матч в Бахрейне с местной сборной (9 октября) и встреча отборочного турнира Евро-2020 со сборной Венгрии (13 октября, Будапешт).

После 5 матчей у сборной Азербайджана в активе всего 1 очко. Она занимает последнее место в группе Е.

В текущем сезоне Шейдаев провел семь матчей за «Динамо» и не отметился результативными действиями.

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