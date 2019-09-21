Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи против Литвы и Португалии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с составом команды на домашние матчи отборочного цикла Евро-2020 против Литвы и Португалии, сообщает официальный сайт ФФУ.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Вальядолид», Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все — «Динамо» Киев), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (все — «Шахтер»), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба — «Динамо» Киев), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»).

Матч Украина — Литва состоится 11 октября в Харькове. Поединок Украина — Португалия пройдет 14 октября в Киеве.

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