Шер не помнит инцидент, который произошел с ним в матче с Грузией

Защитник сборной Швейцарии Фабиан Шер не помнит инцидент, который произошел с ним в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Грузии (0:2).

- Это выглядит ужасно, я ничего не помню, – приводит Blick слова Шера. – Я отключился на несколько секунд. Голова болит до сих пор, шея ноет, на лбу синяк. Но это того стоило.

Напомним, что во время игры Шер столкнулся головами с защитником грузин Джемалом Табидзе, упал на газон и потерял сознание. Как оказалось, у него запал язык. Хавбек Джано Ананидзе смог достать язык из горла до появления на поле врачей. Несмотря на инцидент, Шер смог доиграть встречу до конца.

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