Шенол Гюнеш: «Франция была сильнее Турции»

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш остался доволен ничьей с Францией (1:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Этот результат позволил туркам оказаться впереди французов по личным встречам при равенстве очков.

— Мы рады, что набрали четыре очка в противостоянии с Францией, это подвиг, — цитирует AFP Гюнеша. — Здорово вернуться в Турцию в качестве лидера группы. Особенно после игры с сильным соперником. Французы были лучше нас в этом матче, создали намного больше моментов. Но мы очень старались не проиграть.