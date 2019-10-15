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Шенол Гюнеш: «Франция была сильнее Турции»

09:17
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Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш остался доволен ничьей с Францией (1:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Этот результат позволил туркам оказаться впереди французов по личным встречам при равенстве очков.

— Мы рады, что набрали четыре очка в противостоянии с Францией, это подвиг, — цитирует AFP Гюнеша. — Здорово вернуться в Турцию в качестве лидера группы. Особенно после игры с сильным соперником. Французы были лучше нас в этом матче, создали намного больше моментов. Но мы очень старались не проиграть.

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