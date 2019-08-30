Шакири не сыграет за сборную Швейцарии в отборочных матчах Евро-2020. А все из-за «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири не вызван в сборную Швейцарии на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020, сообщается на официальном сайте национального футбольного союза.

Отмечается, что 27-летний хавбек не сыграет 5 сентябряв Дублине с Ирландией, а 8 сентября в Сьоне — с Гибралтаром, так как решил полностью сосредоточиться на выступлении за клуб.

За сборную Швейцарии Шакири сыграл 80 матчей, в которых забил 22 мяча.