Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Шакири не сыграет за сборную Швейцарии в отборочных матчах Евро-2020. А все из-за «Ливерпуля»

19:23
Теги:

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири не вызван в сборную Швейцарии на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020, сообщается на официальном сайте национального футбольного союза.

Отмечается, что 27-летний хавбек не сыграет 5 сентябряв Дублине с Ирландией, а 8 сентября в Сьоне — с Гибралтаром, так как решил полностью сосредоточиться на выступлении за клуб.

За сборную Швейцарии Шакири сыграл 80 матчей, в которых забил 22 мяча.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир