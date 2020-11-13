Сборная Словакии вышла на Евро-2020

Сборная Северной Ирландии в дополнительное время уступила команде Словакии в финале отбора на Евро-2020. Победный мяч на 110-й минуте забил Михал Дюриш.

Словаки в финальной стадии чемпионата Европы сыграют в группе E с командами Швеции, Польши и Испании.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Путь B

Финал

Северная Ирландия — Словакия — 1:2 д.в. (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Куцка, 17 (0:1). Шкриньяр, 88 — в свои ворота (1:1). Дюриш, 110 (1:2).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Эванс, Каткарт (Флэнаган, 99), Макнэйр (Фергюсон, 104), Льюис, Дэйвис, Магеннис (Лафферти, 77), Даллас, Сэвилл (Томпсон, 65), Макгинн (Бойс, 77), Вашингтон (Уайт, 66).

Словакия: Родак, Губочан, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Хамшик (Грегуш, 106), Куцка, Мак (Хрошовски, 65), Руснак (Дьембер, 118), Лоботка (Дюриш, 65), Дуда (Мраз, 85).

Предупреждения: Дуда, 66. Родак, 117. Бойс, 117.

Судья: Брих (Германия).

12 ноября. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк».