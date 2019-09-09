Сегодня состоится отборочный матч Евро-2020 между сборными Северной Ирландии и Германии. Стали известны стартовые составы команд на встречу.

Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Льюис, Каткарт, Дж.Эванс, Даллас, Сэвилл, Дэйвис, Макнэйр, Макгинн, Вашингтон, Смит, К.Эванс.

Германия: Нойер, Хальстенберг, Зюле, Гинтер, Клостерманн, Киммих, Брандт, Кроос, Гнабри, Ройс, Вернер.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира