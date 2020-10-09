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«Серия пенальти — лотерея. Была возможность закончить все раньше». Джеко — о вылете Боснии из квалификации Евро-2020

09:02
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Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко подвел итоги полуфинала квалификации чемпионате Европы-2020 против Северной Ирландии (1:1, 3:4 по пен.).

— К сожалению, мы не прошли дальше, и можем только сожалеть об этом, — приводит слова Джеко официальный сайт УЕФА. — В конце концов, серия пенальти — это лотерея. Мне очень жаль ребят, которые промахнулись. Это лотерея, и их нельзя винить. Сначала мы играли хорошо, но потом мы безо всякой необходимости позволили им делать эти длинные передачи.

Мы не планировали отступать, но иногда ход игры приводит вас к этому. Пропустили гол практически из ничего, во втором тайме у нас были шансы. Была возможность закончить все раньше. Простите, ребята, но давайте двигаться дальше.

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