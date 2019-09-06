Серхио Рамос: «Сборной Испании нужно научиться решать исход матчей раньше»

Капитан сборной Испании Серхио Рамос после победы над Румынией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 отметил, что команде нужно прибавлять. Также он добавил, что игра получилась сложной.

— Мы очень рады трем очка, но нужно побеждать более убедительно, чтобы не бояться в конце матча потерять преимущество, — цитирует Marca Рамоса. — Команде нужно научиться решать исход встреч раньше. Конечно, мы с самого начала знали, что это будет сложная игра. В наши дни на международном уровне не бывает легких поединков.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира