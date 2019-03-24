Серхио Рамос провел 162-й матч за сборную Испании. До рекорда Касильяса - 5 игр

Капитан сборной Испании Серхио Рамос провел 90 минут в матче отборочного турнира чемпионата Европы против Норвегии (2:1). Для него эта игра стала 162-й за национальную команду. По данному показателю он занимает второе место в истории Испании. Больше Рамоса за сборную отыграл только вратарь Икер Касильяс (167), таким образом, побить рекорд защитник "Реала" может уже в этом году.

Во всем мире Рамос занимает 12-е место по матчам за сборные, рекорд по-прежнему принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184), а среди действующих футболистов национальных команд лидирует Ахмед Мубарак из сборной Омана.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира