Защитник сборной Испании Серхио Рамос после ничьей с Норвегией в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:1) признался, что разочарован потерей очков. Норвежцы на 94-й минуте сравняли счет.

— Потерять очки в последние секунды матча — настоящая боль, — цитирует пресс-служба УЕФА Рамоса. — Сложно играть против команды, которая знала, что ей нельза проигрывать.

Норвегия знала, как оказать на нас давление в последние минуты, отправив всех своих высоких игроков в штрафную и забив мяч. Мы расценивали этот матч как важный с точки зрения победы для выхода на Евро-2020.

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