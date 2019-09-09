Серхио Рамос намерен провести 200 матчей за сборную Испании

Защитник сборной Испании Серхио Рамос после победы над командой Фарерских островов (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал тот факт, что сравнялся по числу игр за национальную команду с Икером Касильясом (167).

— Рекорды существуют, чтобы их бить, надеюсь, что в результате я смогу достичь большего, если травмы обойдут стороной, — цитирует Mundo Deportivo Рамоса. — У меня все хорошо, я с нетерпением жду вызова в национальную команду. Моя цель — достичь 200 игр. Вы никогда не заглядываете так далеко, потому что в футболе много всего происходит. Сначала я мечтал приехать в сборную, потом были чемпионства, у меня впереди много лет в футболе. Сохраняю амбиции, забочусь о себе и могу многое сделать.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира