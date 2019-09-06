Сергей Юран: «Есть определенные опасения по поводу грядущей игры с Шотландией»

Экс-нападающий сборной России Сергей Юран признался, что у него есть опасения по поводу матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии.

— Есть определенные опасения по поводу грядущей игры с Шотландией, — цитируют «Известия» Юрана. — Наши соперники собрали сильный состав игроков, которые выступают в английском чемпионате. В Шотландии не так просто даются матчи многим сборным. В недавних встречах РПЛ игроки нашей национальной команды выглядели так, как будто у них гири на ногах. Хотелось бы, чтобы в матче с Шотландией чувствовалась легкость.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира