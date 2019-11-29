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Сергей Балахнин: «Для сборной России Уэльс станет более сложным соперником, чем Финляндия»

07:05
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Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин считает, что российской команде будет сложнее играть против Уэльса, чем против Финляндии. Эти команды могут стать третьим соперником по группе на Евро-2020.

— Для сборной России Уэльс станет более сложным соперником, чем Финляндия, — цитируют «Известия» Балахнина. — Хотя против любой команды будет очень сложно играть. Если говорить о лидерах сборной Уэльса, то, на мой взгляд, и Бейл, и Рэмзи четыре года назад были сильнее, чем сейчас. Тогда они находились на самом пике своей карьеры. Тем не менее и сейчас это футболисты очень высокого уровня. Лучше бы избежать встречи с ними на групповом турнире.

Сборная России также сыграет в группе с Данией и Бельгией. Четвертый соперник России по группе определится 30 ноября во время жеребьевки.

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Финляндия или Уэльс: с кем России лучше сыграть на Евро-2020?
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https://iz.ru/948394/sevastian-terletckii/suomnitelnyi-vybor-sopernikom-rf-na-evro-stanet-finliandiia-ili-uels

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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