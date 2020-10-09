Сербия вырвала победу у Норвегии. Эрлин Холанн не едет на Евро
Сборная Сербии одержала победу над Норвегией в полуфинале плей-офф отборочного турнира Евро-2020. Оба мяча провел Сергей Милинкович-Савич. В составе норвежцев 90 минут отыграл форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн, который в двух предыдущих играх за сборную провел три мяча.
Сербия вышла в финал плей-офф пути С, где сыграет с победителем матча Шотландия — Израиль. Финальная игра состоится 12 ноября.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Путь C. 1/2 финала
Норвегия — Сербия — 1:2 д.в. (0:0)
Голы: Милинкович-Савич, 82 (0:1). Норманн, 88 (1:1). Милинкович-Савич, 103 (1:2).
Норвегия: Ярстейн, Региниуссен (Страндберг, 91), Эль-Абделлауи (Хауге, 116), Алеесами (Линнес, 106), Айер, Хенриксен (Норманн, 46), Йохансен (Кинг, 66), Эдегор (Эль-Юнусси, 111), Берге, Серлот, Холанн.
Сербия: Райкович, Коларов, С.Митрович, Миленкович, Тадич (Лукич, 118), Лазович (Гачинович, 106), Гудель, Ристич, Максимович (Миливоевич, 81), Джуричич (Милинкович-Савич, 80), А.Митрович.
Предупреждения: Норманн, 47. Ристич, 60. Миливоевич, 90+4. Тадич, 118.
Судья: Орсато (Италия).
8 октября. Осло. Стадион «Уллевол».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/playoff/