Сербия вырвала победу у Норвегии. Эрлин Холанн не едет на Евро

Сборная Сербии одержала победу над Норвегией в полуфинале плей-офф отборочного турнира Евро-2020. Оба мяча провел Сергей Милинкович-Савич. В составе норвежцев 90 минут отыграл форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн, который в двух предыдущих играх за сборную провел три мяча.

Сербия вышла в финал плей-офф пути С, где сыграет с победителем матча Шотландия — Израиль. Финальная игра состоится 12 ноября.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Путь C. 1/2 финала

Норвегия — Сербия — 1:2 д.в. (0:0)

Голы: Милинкович-Савич, 82 (0:1). Норманн, 88 (1:1). Милинкович-Савич, 103 (1:2).

Норвегия: Ярстейн, Региниуссен (Страндберг, 91), Эль-Абделлауи (Хауге, 116), Алеесами (Линнес, 106), Айер, Хенриксен (Норманн, 46), Йохансен (Кинг, 66), Эдегор (Эль-Юнусси, 111), Берге, Серлот, Холанн.

Сербия: Райкович, Коларов, С.Митрович, Миленкович, Тадич (Лукич, 118), Лазович (Гачинович, 106), Гудель, Ристич, Максимович (Миливоевич, 81), Джуричич (Милинкович-Савич, 80), А.Митрович.

Предупреждения: Норманн, 47. Ристич, 60. Миливоевич, 90+4. Тадич, 118.

Судья: Орсато (Италия).

8 октября. Осло. Стадион «Уллевол».