Сербия сыграет с Люксембургом при пустых трибунах по решению УЕФА

УЕФА наказал сборную Сербии за поведение болельщиков в матче отборочного турнира Евро-2020 против Португалии (2:4) 7 сентября. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что команда следующий матч против Люксембурга сыграет при пустых трибунах. Если нарушения повторится в течение одного года, команда сыграет на пустом стадионе еще одну домашнюю игру.

Сборной Сербии поставили в вину выбегание болельщиков на поле, использование ими фейерверков, расизм и несвоевременное начало матча. Также Федерация футбола Сербии оштрафована на 33 250 евро.