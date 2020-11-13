Шотландия по пенальти обыграла Сербию и пробилась на Евро-2020

Сборная Шотландии одержала победу над Сербией в финале отборочного турнира Евро-2020. Сербский форвард Лука Йович на последних минутах основного времени сравнял счет. В дополнительное время голов забито не было. Победитель определился в серии пенальти.

Шотландцы в финальной стадии чемпионата Европы сыграют в группе D с командами Англии, Хорватии и Чехии.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Путь C

Финал

Сербия — Шотландия — 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 4:5

Голы: Кристи, 52 (0:1). Йович, 90 (1:1).

Серия пенальти: Гриффитс — 0:1. Тадич — 1:1. Макгрегор — 1:2. Йович — 2:2. Мактоминэй — 2:3. Гудель — 3:3. Макберни — 3:4. Катаи — 4:4. Маклин — 4:5. А.Митрович — 4:5 (вратарь).

Сербия: Райкович, С.Митрович (Спаич, 108), Миленкович, Тадич, Лазович, Гудель, Костич (Младенович, 59), Лукич, Милинкович-Савич (Катаи, 70), Максимович (Йович, 70), А.Митрович.

Шотландия: Маршалл, Робертсон, Тирни, О`Доннел (Гриффитс, 116), Галлахер, Джэк, Макгрегор, Макгинн (Маклин, 83), Кристи (Патерсон, 87), Мактоминэй, Дайкс (Макберни, 82).

Предупреждения: Миленкович, 11. Галлахер, 44. Гудель, 49.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

12 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич».