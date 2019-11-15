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Сербия обыграла Люксембург, Тилль сыграл 60 минут

00:42
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Сборная Сербии переиграла Люксембург в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:2).

Люксембургский полузащитник «Уфы» Оливье Тилль сыграл 60 минут.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа B

Сербия — Люксембург — 3:2 (2:0)

Голы: Митрович, 11 (1:0). Митрович, 43 (2:0). Родригеш, 54 (2:1). Радоньич, 70 (3:1). Тюрпель, 75 (3:2).

Сербия: Дмитрович, Коларов, Ник.Максимович, Младенович, Миленкович, Тадич (Лукич, 90+2), Ляич (Джуричич, 79), Миливоевич, Милинкович-Савич (Радоньич, 62), Нем.Максимович, Митрович.

Люксембург: Мори, Филиппс (Скендерович, 46), Шано, Карлсон, Халл, Герсон, Янс, В.Тилль (Синани, 79), О.Тилль (Тюрпель, 61), Девилль, Родригеш.

Предупреждения: В.Тилль, 38. Карлсон, 52.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

14 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич».

Сербия — Люксембург

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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