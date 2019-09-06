Сенси заменит Верратти в основе сборной Италии

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти не сможет сыграть против Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020 из-за перебора желтых карточек. В основе его заменит хавбек «Интера» Стефано Сенси, сообщил главный тренер команды Роберто Манчини на пресс-конференции после игры с Арменией (3:1).

— Карточка Верратти? Я не видел, что случилось, но это неважно, Сенси будет играть в воскресенье, — цитирует Rai Sport Манчини.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира