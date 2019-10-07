Сенси пропустит ближайшие матчи сборной Италии

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси получил травму в матче 7-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:2). У него повреждение мышц задней поверхности бедра, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее Сенси был включен в расширенный список сборной Италии на матчи отборочного турнира Евро-2020. Матч Италия — Греция пройдет 12 октября в Риме, Лихтенштейн — Италия — 15 октября в Вадуце.

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