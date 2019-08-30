Семь игроков тульского «Арсенала» вызваны в сборные

Семь футболистов «Арсенала» получили приглашения в различные сборные, сообщает пресс-служба туляков. Ранее стало известно, что в первую сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана приглашен защитник Максим Беляев. Игры пройдут в Глазго 6 снтября и в Калининграде 9 сентября соответственно.

Полузащитники Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой будут готовиться в составе молодежной сборной к играм отбора Евро-2021 против Сербии (6 сентября, Саранск) и Болгарии (10 сентября, София).

Кингс Кангва и Ламек Банда будут готовиться к отбору молодежного Кубка африканских наций в составе сборной Замбии. Бакари Коне приглашен в первую сборную Буркина-Фасо на товарищеский матч с Марокко. Пройдет он 6 сентября в Марракеше.

Наконец защитник Гиа Григалава вызван в сборную Грузии на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Дании (8 сентября) и Ирландии (12 сентября).