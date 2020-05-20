«Сегодня планировали заезд на базу для подготовки к Евро-2020...» Черчесов — о будущем
20:21
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал новый пост в Instagram.
— Сегодня планировали заезд на базу в Новогорске для подготовки к Евро-2020, — написал Черчесов. — Коронавирус перенес наши планы на год. Ждем и готовимся!
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
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