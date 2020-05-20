Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал новый пост в Instagram.

— Сегодня планировали заезд на базу в Новогорске для подготовки к Евро-2020, — написал Черчесов. — Коронавирус перенес наши планы на год. Ждем и готовимся!

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.