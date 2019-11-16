Сеферович получил травму колена перед игрой с Грузией

Нападающий «Бенфики» и сборной Швейцарии Харис Сеферович получил травму колена непосредственно перед игрой отборочного турнира Евро-2020 с Грузией (1:0). Он был включен в стартовый состав команды, но в последний момент его заменили на Рубена Варгаса.

Как сообщает A Bola, в конце предматчевой разминки Сеферович почувствовал боль в колене и дал понять тренерскому штабу, что не сможет сыграть. Ему предстоит обследование для выявления степени серьезности травмы.

18 ноября Швейцарии предстоит гостевой матч с Гибралтаром.