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Сеферович получил травму колена перед игрой с Грузией

10:18
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Нападающий «Бенфики» и сборной Швейцарии Харис Сеферович получил травму колена непосредственно перед игрой отборочного турнира Евро-2020 с Грузией (1:0). Он был включен в стартовый состав команды, но в последний момент его заменили на Рубена Варгаса.

Как сообщает A Bola, в конце предматчевой разминки Сеферович почувствовал боль в колене и дал понять тренерскому штабу, что не сможет сыграть. Ему предстоит обследование для выявления степени серьезности травмы.

18 ноября Швейцарии предстоит гостевой матч с Гибралтаром.

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