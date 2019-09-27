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Сборную России в матче с Шотландией поддержат около 5000 активных фанатов

17:17
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На матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Россия — Шотландия будет присутствовать порядка 5000 активных болельщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС. Игра пройдет 10 октября в «Лужниках».

Продажа билетов на встречу в «Лужниках» стартовала 13 сентября. Для активных болельщиков сборной России были выделены места на секторах В145-156.

Подано примерно 70 процентов заявок от возможного числа. Обращения принимались индивидуально и от организованных групп болельщиков", — сообщили в РФС.

В пресс-службе «Лужников» уточнили, что общее число болельщиков, которые вмещают указанные сектора, составляет 7262 человека. Таким образом, на данный момент заявки подали около 5 тысяч болельщиков.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6938078

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