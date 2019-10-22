Сборную Болгарии возглавил Георги Дерменджиев

Главным тренером сборной Болгарии по футболу стал Георги Дерменджиев, cообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BTV.

Уточняется, что соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления еще на два года. На этом посту 64-летний специалист сменил Красимира Балакова, который подал в отставку после поражения сборной Болгарии от Англии со счетом 0:6 в отборочном матче Евро-2020.

Сборная Болгарии занимает последнее место в группе А, набрав лишь три очка в семи матчах. В заключительном туре отборочного турнира болгары примут сборную Чехии.

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