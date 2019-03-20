15:31 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

"Сборной Бельгии предстоит трудная игра". Витсель - о матче с Россией

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Полузащитник "Боруссии" и сборной Бельгии Аксель Витсель заявил, что матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды России будет сложным. Встреча пройдет 21 марта в Брюсселе.

- Завтра начинатся наш путь к чемпионату Европы-2020. Нам предстоит трудная игра, но все, чего я хочу, - чтобы Бельгия выиграла, - написал Витсель в своем Твиттере.

Напомним, Витсель выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. В составе петербургского клуба он становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок (дважды) страны. 

Бельгия - Россия

Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск).

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