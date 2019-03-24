Сборная Венгрии одержала волевую победу над Хорватией

Сборная Венгрии победила Хорватию в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (2:1). Голами в составе хозяев поля отметились форвард Адам Солои и хавбек Мате Паткаи, у гостей отличился нападающий Анте Ребич.

Сборная Хорватии с тремя очками расположилась на третьем месте в группе Е. Венгры с таким же количеством баллов занимают четвертую строчку.

В другом матче отборочного турнира сборная Израиля обыграла Австрию благодаря хет-трику полузащитника Эрана Захави (4:2).

Сборная Израиля набрала 4 очка и возглавила группу G. Австрия расположилась на последнем месте - в активе этой команды нет ни одного балла.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа E

Венгрия - Хорватия - 2:1 (1:1)

Голы: Ребич, 13 (0:1). Солои, 34 (1:1). Паткаи, 76 (2:1).

Венгрия: Гулачи, Кадар, Орбан, Барат, Джуджак (Беше, 85), Ловренчич, Паткаи, А.Надь, Д.Надь (Варга, 40), Собослои (Кальмар, 65), Солои.

Хорватия: Калинич, Ловрен, Вида, Едвай (Петкович, 77), Баришич (Леовац, 30), Модрич, Ракитич, Брозович, Перишич, Крамарич, Ребич (Брекало, 67).

Предупреждения: Джуджак, 63. Ловрен, 82.

Судья: Коллам (Шотландия).

24 марта. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".

Группа G

Израиль - Австрия - 4:2 (2:1)

Голы: Арнаутович, 8 (0:1). Захави, 34 (1:1). Захави, 45 (2:1). Захави, 55 (3:1). Даббур, 66 (4:1). Арнаутович, 75 (4:2).

Израиль: Харуш, Бен Харуш, Джани, Даса, Таа (Хабаши, 77), Натхо, Захави, Каяль (А.Коэн, 72), Йеини, Перец, Даббур (Хемед, 80).

Австрия: Линднер, Драгович, Ульмер, Хинтереггер, Вебер (Янко, 60), Баумгартлингер, Лазаро, Шлагер (Онисиво, 61), Жуль (Кайнц, 85), Арнаутович, Забитцер.

Предупреждения: Таа, 30. Лазаро, 44. Джани, 53. Захави, 56. Жуль, 58. Драгович, 61. Арнаутович, 65. Онисиво, 89.

Судья: Арановский (Украина).

24 марта. Хайфа. Стадион "Самми Офер".

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