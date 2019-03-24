Сборная Венгрии одержала волевую победу над Хорватией

Сборная Венгрии победила Хорватию в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (2:1). Голами в составе хозяев поля отметились форвард Адам Солои и хавбек Мате Паткаи, у гостей отличился нападающий Анте Ребич.
Сборная Хорватии с тремя очками расположилась на третьем месте в группе Е. Венгры с таким же количеством баллов занимают четвертую строчку.
В другом матче отборочного турнира сборная Израиля обыграла Австрию благодаря хет-трику полузащитника Эрана Захави (4:2).
Сборная Израиля набрала 4 очка и возглавила группу G. Австрия расположилась на последнем месте - в активе этой команды нет ни одного балла.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа E
Венгрия - Хорватия - 2:1 (1:1)
Голы: Ребич, 13 (0:1). Солои, 34 (1:1). Паткаи, 76 (2:1).
Венгрия: Гулачи, Кадар, Орбан, Барат, Джуджак (Беше, 85), Ловренчич, Паткаи, А.Надь, Д.Надь (Варга, 40), Собослои (Кальмар, 65), Солои.
Хорватия: Калинич, Ловрен, Вида, Едвай (Петкович, 77), Баришич (Леовац, 30), Модрич, Ракитич, Брозович, Перишич, Крамарич, Ребич (Брекало, 67).
Предупреждения: Джуджак, 63. Ловрен, 82.
Судья: Коллам (Шотландия).
24 марта. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".
Группа G
Голы: Арнаутович, 8 (0:1). Захави, 34 (1:1). Захави, 45 (2:1). Захави, 55 (3:1). Даббур, 66 (4:1). Арнаутович, 75 (4:2).
Израиль: Харуш, Бен Харуш, Джани, Даса, Таа (Хабаши, 77), Натхо, Захави, Каяль (А.Коэн, 72), Йеини, Перец, Даббур (Хемед, 80).
Австрия: Линднер, Драгович, Ульмер, Хинтереггер, Вебер (Янко, 60), Баумгартлингер, Лазаро, Шлагер (Онисиво, 61), Жуль (Кайнц, 85), Арнаутович, Забитцер.
Предупреждения: Таа, 30. Лазаро, 44. Джани, 53. Захави, 56. Жуль, 58. Драгович, 61. Арнаутович, 65. Онисиво, 89.
Судья: Арановский (Украина).
24 марта. Хайфа. Стадион "Самми Офер".