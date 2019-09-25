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Сборная Украины не сыграет в Санкт-Петербурге на групповом этапе Евро-2020

18:24
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Сборная Украины не сможет сыграть на стадионе в Санкт-Петербурге на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2020 года в случае выхода в финальную часть турнира, сообщает ТАСС.

Согласно регламенту жеребьевки финальной части первенства Европы 2020 года, сборные России и Украины не смогут встретиться на групповом этапе, из-за чего сборная Украины не сможет попасть в группу B, три игры которой состоятся в Санкт-Петербурге. При этом украинская команда может сыграть в Санкт-Петербурге в матче 1/4 финала.

Сборная России, в случае попадания в основную стадию первенства Европы, сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Помимо сборных России и Украины, при жеребьевке в случае выхода на турнир будут разведены по разным группам команды Армении и Азербайджана, а также Испании и Гибралтара. Сборная Косова не сможет сыграть с сербами или боснийцами.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6927517

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