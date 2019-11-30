Сборная Уэльса: «Швейцария. Турция. Италия. В таком порядке»
22:14
Сборная Уэльса в Twitter обыграла флаг, с которым сфтографировался нападающий команды Гарет Бэйл.
— Швейцария. Турция. Италия. В таком порядке, — написала пресс-служба команды в Twitter.
BAKU. BAKU. ROME.— Wales ??????? (@Cymru) November 30, 2019
IN THAT ORDER.#TogetherStronger #TheRedWall#EURO2020 pic.twitter.com/oGUmoVYBnF
Ранее Бэйл отметил выход на Евро-2020 общей фотографией с флагом, посвященный ему одним болельщиком. На нем было написано «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».
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