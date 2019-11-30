Сборная Уэльса: «Швейцария. Турция. Италия. В таком порядке»

Сборная Уэльса в Twitter обыграла флаг, с которым сфтографировался нападающий команды Гарет Бэйл.

— Швейцария. Турция. Италия. В таком порядке, — написала пресс-служба команды в Twitter.

Ранее Бэйл отметил выход на Евро-2020 общей фотографией с флагом, посвященный ему одним болельщиком. На нем было написано «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».