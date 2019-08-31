Сборная Шотландии потеряла защитника перед игрой с Россией

Защитник сборной Шотландии Грант Хэнли, скорее всего, пропустит предстоящие игры отборочного турнира чемпионата Европы-2020 из-за растяжения паха, информирует BBC. 27-летний футболист был одним из трех центральных защитников, вызванных главным тренером национальной команды Стивом Кларком на игры против России (6 сентября) и Бельгии (9 сентября).

Хэнли получил травму на тренировке «Норвича» и не был включен в заявку команды на субботний матч 4-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом». «Я не уверен, что он сможет сыграть за Шотландию», — добавил главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке.

Хэнли провел за Шотландию 29 матчей. В сборную он не вызывался с марта 2018 года, когда Шотландия проиграла Коста-Рике (0:1).

Состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира