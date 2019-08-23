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Сборная Шотландии лишилась вратаря перед матчами с Россией и Бельгией

02:04
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Голкипер Скотт Бэйн не поможет сборной Шотландии в сентябрьских матчах отборочного турнира Евро-2020. Как сообщает BBC, 27-летний шотландец не сыграет с Россией и Бельгией из-за вывиха большого пальца. На восстановление ему понадобится от 4 до 6 недель.

Напомним, Россия сыграет с Шотландией 6 сентября, а через три дня шотландцы встретятся с Бельгией.

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