Сборная Шотландии лишилась вратаря перед матчами с Россией и Бельгией
02:04
Голкипер Скотт Бэйн не поможет сборной Шотландии в сентябрьских матчах отборочного турнира Евро-2020. Как сообщает BBC, 27-летний шотландец не сыграет с Россией и Бельгией из-за вывиха большого пальца. На восстановление ему понадобится от 4 до 6 недель.
Напомним, Россия сыграет с Шотландией 6 сентября, а через три дня шотландцы встретятся с Бельгией.
Опрос
проголосовало: 29891Все опросы
Как сборная России выступит в отборочном турнире Евро-2020?
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана