Сборная Шотландии лишилась вратаря перед матчами с Россией и Бельгией

Голкипер Скотт Бэйн не поможет сборной Шотландии в сентябрьских матчах отборочного турнира Евро-2020. Как сообщает BBC, 27-летний шотландец не сыграет с Россией и Бельгией из-за вывиха большого пальца. На восстановление ему понадобится от 4 до 6 недель.

Напомним, Россия сыграет с Шотландией 6 сентября, а через три дня шотландцы встретятся с Бельгией.