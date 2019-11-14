Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на матч с Бельгией

Сборная России, завершившая подготовку к отборочному матчу Евро-2020 против сборной Бельгии, вылетела в Санкт-Петербург.

Игроки, тренерский штаб и персонал ранее покинули базу в Сочи и отправились в аэропорт.

Встреча против Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко. Бельгияс 24 баллом располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли на Евро-2020.

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