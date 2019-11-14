Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на матч с Бельгией
Сборная России, завершившая подготовку к отборочному матчу Евро-2020 против сборной Бельгии, вылетела в Санкт-Петербург.
Игроки, тренерский штаб и персонал ранее покинули базу в Сочи и отправились в аэропорт.
Встреча против Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.
Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко. Бельгияс 24 баллом располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли на Евро-2020.
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Летим в Санкт-Петербург! ??— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2019
Сочи, спасибо за тёплый прием! ?? pic.twitter.com/EwvsE4EtCs
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира