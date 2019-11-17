Сборная России вылетела в Сан-Марино
17:18
Сборная России вылетела в Сан-Марино на матч отборочного турнира Евро-2020.
Матч Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября на стадионе «Серравалле» (начало — в 22.45 по московскому времени).
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Двигаемся дальше! pic.twitter.com/B4WFJ9u5Uq— Сборная России (@TeamRussia) November 17, 2019
Летим в Сан-Марино! ??— Сборная России (@TeamRussia) November 17, 2019
Санкт-Петербург, спасибо за приём и до встречи на ЕВРО2020! pic.twitter.com/V6bMiV0xGO
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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино
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