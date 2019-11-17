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Сборная России вылетела в Сан-Марино

17:18
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Сборная России вылетела в Сан-Марино на матч отборочного турнира Евро-2020.

Матч Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября на стадионе «Серравалле» (начало — в 22.45 по московскому времени).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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