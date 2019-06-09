Сборная России вылетела в Нижний Новгород

Сборная России отправилась в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Кипр.
Россия занимает 2-е место в группе I, имея в активе 6 очков после 3 матчей.
Летим в Нижний Новгород! pic.twitter.com/vZBGGwpaCV— Сборная России (@TeamRussia) 9 июня 2019 г.
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