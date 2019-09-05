Сборная России выехала на первую тренировку в Глазго

Игроки сборной России выехали на первую тренировку в Глазго в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Россияне прилетели в Глазго накануне после занятия в Новогорске.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.

Шотландия — Россия: чемпионат Европы по футболу-2020, отборочный турнир, 6 сентября 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 21.45 (время московское)