Сборная России выехала на первую тренировку в Глазго
13:40
Игроки сборной России выехали на первую тренировку в Глазго в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Россияне прилетели в Глазго накануне после занятия в Новогорске.
Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.
Выезжаем на тренировку! ?#ШотландияРоссия pic.twitter.com/y5plupm333— Сборная России (@TeamRussia) September 5, 2019
Шотландия — Россия: чемпионат Европы по футболу-2020, отборочный турнир, 6 сентября 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 21.45 (время московское)
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