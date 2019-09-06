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Сборная России выехала на матч с Шотландией

19:58
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Сегодня сборная России сыграет в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии. Команда уже отправилась на игру, которая пройдет на стадионе в Глазго, сообщает Twitter российской сборной.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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