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Россия узнала всех соперников по группе Евро-2020: Бельгия, Дания и Финляндия

20:51
30 ноября. Бухарест. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото Reuters
30 ноября. Бухарест. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото Reuters
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В Бухаресте проходит жеребьевка финального турнира чемпионата Европы-2020. Отметим, что сборная России еще до жеребьевки знала двух соперников по группе В — это Бельгия и Дания.

Третьим соперником нашей команды стала Финляндия.

Сборная России проведет два матча в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене.

Евро-2020. Расписание матчей группы В
Суббота 13 июня
Дания — Финляндия (Копенгаген)
Бельгия — Россия (Санкт-Петербург)
Среда 17 июня
Финляндия — Россия (Санкт-Петербург)
Четверг 18 июня
Дания — Бельгия (Копенгаген)
Понедельник 22 июня
Россия — Дания (Копенгаген)
Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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