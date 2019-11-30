Россия узнала всех соперников по группе Евро-2020: Бельгия, Дания и Финляндия

В Бухаресте проходит жеребьевка финального турнира чемпионата Европы-2020. Отметим, что сборная России еще до жеребьевки знала двух соперников по группе В — это Бельгия и Дания.

Третьим соперником нашей команды стала Финляндия.

Сборная России проведет два матча в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене.

Евро-2020. Расписание матчей группы В

Суббота 13 июня

Дания — Финляндия (Копенгаген)

Бельгия — Россия (Санкт-Петербург)

Среда 17 июня

Финляндия — Россия (Санкт-Петербург)

Четверг 18 июня

Дания — Бельгия (Копенгаген)

Понедельник 22 июня

Россия — Дания (Копенгаген)

Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020