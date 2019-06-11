Сборная России с минимальным счетом обыграла Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Единственный гол забил хавбек Алексей Ионов.

Сборная России набрала 9 очков и осталась на 2-м месте в группе I. Кипр с 3 баллами располагается на 5-й строчке.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа I

Россия - Кипр - 1:0 (1:0)

Гол: Ионов, 38.

Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Ионов (Ахметов, 90+2), Оздоев, Зобнин (Баринов, 78), Ант.Миранчук (Ал.Миранчук, 63), Головин, Дзюба.

Кипр: Пардо, Макрис (Шполярич, 81), Кусулос, Лаифис, Н.Иоанну, Артиматас, Кости, Георгиу (Эфрем, 46), Авраам (Питтас, 71), Маргаса, Сотириу.

Предупреждения: Макрис, 20. Головин, 45+2. Маргаса, 63. Кудряшов, 73.

Судьи: Ди Белло. Карбоне, Перетти (все - Италия).

11 июня. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".

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