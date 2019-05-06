Сборная России проведет матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Казахстаном 9 сентября в Калининграде, информирует официальный Твиттер национальной команды. Начало – в 20.45 (по мск).

Подопечные главного тренера Станислава Черчесова 6 сентября проведут встречу с Шотландией (стадион "Хэмпден Парк" в Глазго)

Напомним, что два ближайших отборочных матча ЧЕ-2020 россияне проведут с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

Первая встреча между Россией и Казахстаном (4:0) прошла в Нур-Султане 24 марта.

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