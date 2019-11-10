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Сборная России приземлилась в Сочи

10 ноября 2019, 23:58

Сборная России прилетела на сборы в Сочи. Футболисты национальной команды собрались после своих матчей 16-го тура РПЛ во время заключительной игры чемпионата в этот уик-энд — между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

Команда Станислава Черчесова будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). Завтра россияне проведут открытую тренировку на стадионе имени Метревели.

График подготовки сборной России к матчам с Бельгией и Сан-Марино — здесь.

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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