Сборная России приземлилась в Сочи

Сборная России прилетела на сборы в Сочи. Футболисты национальной команды собрались после своих матчей 16-го тура РПЛ во время заключительной игры чемпионата в этот уик-энд — между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

Команда Станислава Черчесова будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). Завтра россияне проведут открытую тренировку на стадионе имени Метревели.

График подготовки сборной России к матчам с Бельгией и Сан-Марино — здесь.