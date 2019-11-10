Сборная России приземлилась в Сочи
10 ноября 2019, 23:58
Сборная России прилетела на сборы в Сочи. Футболисты национальной команды собрались после своих матчей 16-го тура РПЛ во время заключительной игры чемпионата в этот уик-энд — между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).
Команда Станислава Черчесова будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). Завтра россияне проведут открытую тренировку на стадионе имени Метревели.
График подготовки сборной России к матчам с Бельгией и Сан-Марино — здесь.
Приземлились в Сочи! ??? pic.twitter.com/kNR0Oz4W6U— Сборная России (@TeamRussia) November 10, 2019
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино
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