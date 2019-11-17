Сборная России приземлилась в Римини

Сборная России приземлилась в аэропорту Римини для участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.

Прилетели в аэропорт Римини! pic.twitter.com/UAWRbO0jm6 — Сборная России (@TeamRussia) November 17, 2019

Матч пройдет 19 ноября и начнется в 22:45 мск.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира