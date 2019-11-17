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Сборная России приземлилась в Римини

21:43
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Сборная России приземлилась в аэропорту Римини для участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.

Матч пройдет 19 ноября и начнется в 22:45 мск.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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