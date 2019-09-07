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Сборная России прилетела в Калининград. Ее встретило видео матча ЧМ-2018 против Испании

20:47
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Футболисты сборной России прибыли в Калининград на матч отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. В аэропорту на паспортном контроле им включили видео серии пенальти игры 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. Россияне победили по пенальти 4:3 и вышли в четвертьфинал.

Игра Россия — Казахстан состоится в Калининграде 9 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан

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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




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