Сборная России прилетела в Калининград. Ее встретило видео матча ЧМ-2018 против Испании

Футболисты сборной России прибыли в Калининград на матч отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. В аэропорту на паспортном контроле им включили видео серии пенальти игры 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. Россияне победили по пенальти 4:3 и вышли в четвертьфинал.

Игра Россия — Казахстан состоится в Калининграде 9 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.

На паспортном контроле в Калининграде показывают серию пенальти мачта ЧМ2018 Россия — Испания ?? pic.twitter.com/CrgpbUv47t — Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2019

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан