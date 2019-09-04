Сборная России прилетела в Глазго

Сборная России чартерным рейсом прилетела в Глазго, где в пятницу проведет отборочный матч Евро-2020 против Шотландии. В четверг у национальной команды запланирована тренировка на «Хэмпдон Парк», где пройдет игра. (Александр Рогулев)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира