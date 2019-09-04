Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Сборная России прилетела в Глазго

21:11
Теги:

Сборная России чартерным рейсом прилетела в Глазго, где в пятницу проведет отборочный матч Евро-2020 против Шотландии. В четверг у национальной команды запланирована тренировка на «Хэмпдон Парк», где пройдет игра. (Александр Рогулев)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 35049
Все опросы
Как сборная России выступит в отборочном турнире Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




Прямой эфир
Прямой эфир