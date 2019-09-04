Сборная России прилетела в Глазго
21:11
Сборная России чартерным рейсом прилетела в Глазго, где в пятницу проведет отборочный матч Евро-2020 против Шотландии. В четверг у национальной команды запланирована тренировка на «Хэмпдон Парк», где пройдет игра. (Александр Рогулев)
Прилетели в Глазго! ??? pic.twitter.com/OUGvqYeZCZ— Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2019
Температура +14, дождя почти нет, состояние бодрое ??? pic.twitter.com/H2f9wpewYN— Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2019
Едем в отель! ? pic.twitter.com/ucZGRh9yEN— Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2019
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