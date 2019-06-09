Сборная России прибыла в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Кипр.

Россия занимает 2-е место в группе I, имея в активе 6 очков после 3 матчей.

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира