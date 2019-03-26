23:45 26 марта | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Сборная России пожелала скорейшего выздоровления Кузяеву

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Сборная России пожелала скорейшего выздоровления полузащитнику "Зенита" Далеру Кузяеву. 26-летний хавбек получил травму латерального мениска правого колена в матче отборочного турнира Евро-2020 Бельгия - Россия (3:1). Сегодня он успешно перенес операцию в Германии.

По оценкам медицинского штаба петербуржцев, срок восстановления Кузяева составит 6-8 недель.

"Желаем Далеру скорейшего возвращения на поле!" - говорится в сообщении сборной.

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