Сборная России пожелала скорейшего выздоровления Кузяеву

Сборная России пожелала скорейшего выздоровления полузащитнику "Зенита" Далеру Кузяеву. 26-летний хавбек получил травму латерального мениска правого колена в матче отборочного турнира Евро-2020 Бельгия - Россия (3:1). Сегодня он успешно перенес операцию в Германии.
По оценкам медицинского штаба петербуржцев, срок восстановления Кузяева составит 6-8 недель.
"Желаем Далеру скорейшего возвращения на поле!" - говорится в сообщении сборной.
Полузащитник Далер Кузяев был успешно прооперирован в Германии.– Сборная России (@TeamRussia) 26 марта 2019 г.
По оценкам медицинского штаба "Зенита", срок восстановления футболиста составит 6–8 недель.
Игрок получил травму в матче квалификации ЕВРО-2020 против Бельгии.
Желаем Далеру скорейшего возвращения на поле! pic.twitter.com/jC2du2zVzb
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