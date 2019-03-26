Сборная России пожелала скорейшего выздоровления Кузяеву

Полузащитник Далер Кузяев был успешно прооперирован в Германии.

По оценкам медицинского штаба "Зенита", срок восстановления футболиста составит 6–8 недель.

Игрок получил травму в матче квалификации ЕВРО-2020 против Бельгии.

Желаем Далеру скорейшего возвращения на поле! pic.twitter.com/jC2du2zVzb