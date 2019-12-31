Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом мультфильмом про Жиркова, Головина и Миранчука
14:47
Twitter сборной России опубликовал мультфильм с новогодними поздравлениями.
В ролике рассказывают о родных городах Юрия Жиркова, Александра Головина и Антона Миранчука.
Россия — очень-очень большая. И сегодня люди поздравляют друг друга от столицы до маленького Калтана. Сборная присоединяется ?#НашиПарни записали для вас душевный мультфильм. С Новым годом, друзья ? pic.twitter.com/j9ji3M51ks— Сборная России (@TeamRussia) December 31, 2019
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