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Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом мультфильмом про Жиркова, Головина и Миранчука

14:47
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Twitter сборной России опубликовал мультфильм с новогодними поздравлениями.

В ролике рассказывают о родных городах Юрия Жиркова, Александра Головина и Антона Миранчука.

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