Сборная России показала раздевалку на стадионе в Нижнем Новгороде перед матчем с Кипром

Сборная России показала раздевалку на стадионе в Нижнем Новгороде перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра​.

Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.

Напомним, сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 6 очков после трех игр.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира