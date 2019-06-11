Сборная России показала раздевалку на стадионе в Нижнем Новгороде перед матчем с Кипром

Сборная России показала раздевалку на стадионе в Нижнем Новгороде перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра.
Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.
Напомним, сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 6 очков после трех игр.
Раздевалка @TeamRussia pic.twitter.com/zqMLADFpVm— Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2019 г.
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