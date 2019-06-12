18:14 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Кипром

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Сборная России показала, что осталось за кадром матча отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0) в Нижнем Новгороде. 

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, одержав 3 победы в 4 матчах. Лидирует Бельгия с 12 баллами. Следующую встречу команда Станислава Черчесова проведет 6 сентября на выезде против Шотландии.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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