Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Кипром

Сборная России показала, что осталось за кадром матча отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0) в Нижнем Новгороде.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, одержав 3 победы в 4 матчах. Лидирует Бельгия с 12 баллами. Следующую встречу команда Станислава Черчесова проведет 6 сентября на выезде против Шотландии.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира