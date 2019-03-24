19:38 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в игре с Казахстаном

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Сборная России в официальном Твиттере поблагодарила болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. Россияне победили 4:0, дубль оформил Денис Черышев, один мяч забил Артем Дзюба, а еще один провел в свои ворота Абзал Бейсебеков.

"Друзья! Всех с победой! Спасибо вам за теплые слова, за потрясающую поддежку и искреннюю веру в команду! Вместе мы - команда!" - говорится в сообщении сборной.

Казахстан - Россия

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