Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в игре с Казахстаном

Сборная России в официальном Твиттере поблагодарила болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. Россияне победили 4:0, дубль оформил Денис Черышев, один мяч забил Артем Дзюба, а еще один провел в свои ворота Абзал Бейсебеков.

"Друзья! Всех с победой! Спасибо вам за теплые слова, за потрясающую поддежку и искреннюю веру в команду! Вместе мы - команда!" - говорится в сообщении сборной.

Друзья!

Всех с победой!

Спасибо вам за тёплые слова, за потрясающую поддежку и искреннюю веру в команду!

Вместе мы - команда!!! ❤️🔥💪 pic.twitter.com/RIRbwhRthz – Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2019 г.

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