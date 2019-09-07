Россия может отобраться на Евро уже в ответном матче с Шотландией 10 октября
В первом круге отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала четыре победы при одном поражении — уступила лидерам группы бельгийцам. После выигрыша в Шотландии команда Станислава Черчесова закрепилась на втором месте, дающем путевку в финальный стадию Евро.
При этом наши с большой долей вероятности уже 10 октября — за три тура до завершения отборочного турнира — обеспечат попадание в двойку лучших. Это случится, если Россия возьмет 6 очков в двух ближайших домашних матчах (с Казахстаном и той же Шотландией), а Кипр и Казахстан снова сделают ничью в очной встрече.
В таком случае, россияне после семи туров наберут 18 очков, Шотландия — 9 (без возможности обогнать нас из-за двух очных поражений), Казахстан и Кипр — по 8. А в розыгрыше останется 9.
Три же победы в ближайших играх гарантируют России путевку на Евро вне зависимости от результатов других встреч.
Группа I
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бельгия
|
5
|
5
|
0
|
0
|
15-1
|
15
|
2. Россия
|
5
|
4
|
0
|
1
|
17-4
|
12
|
3. Казахстан
|
5
|
3
|
0
|
2
|
8-8
|
7
|
4. Шотландия
|
5
|
2
|
0
|
3
|
5-9
|
6
|
5. Кипр
|
5
|
1
|
1
|
3
|
7-6
|
4
|
6. Сан-Марино
|
5
|
0
|
0
|
5
|
0-24
|
0
9 сентября. Россия — Казахстан, Шотландия — Бельгия, Сан-Марино — Кипр
10 октября. Казахстан — Кипр, Бельгия — Сан-Марино, Россия — Шотландия
13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино
16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия — Бельгия
19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира