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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Россия может отобраться на Евро уже в ответном матче с Шотландией 10 октября

00:40
6 сентября. Глазго. Шотландия - Россия - 1:2. Мариу Фернандес: как пройти на Евро-2020? Фото AFP
6 сентября. Глазго. Шотландия - Россия - 1:2. Мариу Фернандес: как пройти на Евро-2020? Фото AFP
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В первом круге отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала четыре победы при одном поражении — уступила лидерам группы бельгийцам. После выигрыша в Шотландии команда Станислава Черчесова закрепилась на втором месте, дающем путевку в финальный стадию Евро.

Шотландия — Россия
6 сентября. Глазго. Шотландия - Россия - 1:2. Игроки сборной России празднуют победный гол.Россия в Шотландии: эта сборная круче, чем клубы РПЛ!

При этом наши с большой долей вероятности уже 10 октября — за три тура до завершения отборочного турнира — обеспечат попадание в двойку лучших. Это случится, если Россия возьмет 6 очков в двух ближайших домашних матчах (с Казахстаном и той же Шотландией), а Кипр и Казахстан снова сделают ничью в очной встрече.

В таком случае, россияне после семи туров наберут 18 очков, Шотландия — 9 (без возможности обогнать нас из-за двух очных поражений), Казахстан и Кипр — по 8. А в розыгрыше останется 9.

Три же победы в ближайших играх гарантируют России путевку на Евро вне зависимости от результатов других встреч.

Группа I

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

5

5

0

0

15-1

15

2. Россия

5

4

0

1

17-4

12

3. Казахстан

5

3

0

2

8-8

7

4. Шотландия

5

2

0

3

5-9

6

5. Кипр

5

1

1

3

7-6

4

6. Сан-Марино

5

0

0

5

0-24

0

9 сентября. Россия — Казахстан, Шотландия — Бельгия, Сан-Марино — Кипр
10 октября. Казахстан — Кипр, Бельгия — Сан-Марино, Россия — Шотландия
13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино
16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия — Бельгия
19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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