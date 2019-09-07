Россия может отобраться на Евро уже в ответном матче с Шотландией 10 октября

В первом круге отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала четыре победы при одном поражении — уступила лидерам группы бельгийцам. После выигрыша в Шотландии команда Станислава Черчесова закрепилась на втором месте, дающем путевку в финальный стадию Евро.

При этом наши с большой долей вероятности уже 10 октября — за три тура до завершения отборочного турнира — обеспечат попадание в двойку лучших. Это случится, если Россия возьмет 6 очков в двух ближайших домашних матчах (с Казахстаном и той же Шотландией), а Кипр и Казахстан снова сделают ничью в очной встрече.

В таком случае, россияне после семи туров наберут 18 очков, Шотландия — 9 (без возможности обогнать нас из-за двух очных поражений), Казахстан и Кипр — по 8. А в розыгрыше останется 9.

Три же победы в ближайших играх гарантируют России путевку на Евро вне зависимости от результатов других встреч.

Группа I

И В Н П М О 1. Бельгия 5 5 0 0 15-1 15 2. Россия 5 4 0 1 17-4 12 3. Казахстан 5 3 0 2 8-8 7 4. Шотландия 5 2 0 3 5-9 6 5. Кипр 5 1 1 3 7-6 4 6. Сан-Марино 5 0 0 5 0-24 0

9 сентября. Россия — Казахстан, Шотландия — Бельгия, Сан-Марино — Кипр

10 октября. Казахстан — Кипр, Бельгия — Сан-Марино, Россия — Шотландия

13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино

16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия — Бельгия

19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира